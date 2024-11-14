Стукалов: Клаудиньо не утратил мотивацию, Семак не посадит его на лавку

Бывший главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов высказался об игре полузащитника «Зенита» Клаудиньо в этом сезоне. Как считает Стукалов, бразилец сохранит за собой место в основе сине-бело-голубых, несмотря на не самую яркую игру в последних турах РПЛ.

— В матче с «Ахматом» у Клаудиньо зашкаливал брак. Что с ним происходит в этом сезоне? Утратил мотивацию?

— Ничего никто не утратил. У «Зенита» — огромный потенциал. Почему не реализуется? Ещё очень много времени. Самое интересное будет впереди.

— Вы не удивитесь, если Семак в какой-то момент посадит Клаудиньо на скамейку?

— Такого не будет. Всё-таки он — определяющий игрок, — приводит слова Стукалова «РБ Спорт».

Напомним, матч 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся 10 ноября. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Артём Чистяков (Азов). «Зенит» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1. После 15 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (37 очков).