«Приедут какие-то рыбаки. Если они забьют России, будет смех». Терёхин — о сборной Брунея

Бывший российский нападающий Олег Терёхин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Брунея.

«Бруней мы не знаем, но наша сборная должна играть. Сборная России забьёт пять-шесть мячей. Если Бруней забьёт гол нашей команде, то это будет смех! Писали, что не все их основные футболисты смогли прилететь из-за проблем с документами? Это я уже изначально понимал. Сначала говорили, что приедет молодёжь, а сейчас приедут какие-то рыбаки. Ну, что сделаешь. Что есть, то есть», — приводит слова Терёхина Legalbet.

Матч между Россией и Брунеем состоится в пятницу, 15 ноября. Игра начнётся в 19:00 мск.19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).