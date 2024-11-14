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«Приедут какие-то рыбаки. Если они забьют России, будет смех». Терёхин — о сборной Брунея

«Приедут какие-то рыбаки. Если они забьют России, будет смех». Терёхин — о сборной Брунея
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Бывший российский нападающий Олег Терёхин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Брунея.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бруней мы не знаем, но наша сборная должна играть. Сборная России забьёт пять-шесть мячей. Если Бруней забьёт гол нашей команде, то это будет смех! Писали, что не все их основные футболисты смогли прилететь из-за проблем с документами? Это я уже изначально понимал. Сначала говорили, что приедет молодёжь, а сейчас приедут какие-то рыбаки. Ну, что сделаешь. Что есть, то есть», — приводит слова Терёхина Legalbet.

Матч между Россией и Брунеем состоится в пятницу, 15 ноября. Игра начнётся в 19:00 мск.19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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