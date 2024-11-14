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Батраков рассказал, что вскоре может подписать новый контракт с «Локомотивом»

Батраков рассказал, что вскоре может подписать новый контракт с «Локомотивом»
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что в скором времени, возможно, будет заключён новый контракт между ним и московским клубом. Ранее стало известно, что Батраков подписал дополнительное соглашение к действующему с железнодорожниками контракту.

«Пока я подписал только дополнительное соглашение. Это исходило с обеих сторон — и со стороны моих представителей, и со стороны руководства клуба. Мы приняли решение подписать допсоглашение. В скором времени, возможно, переподпишу полноценный контракт», — приводит слова Батракова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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