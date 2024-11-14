Глушаков: «Спартак» борется за чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил шансы красно-белых на победу в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

«Сложно сказать. Двоякое впечатление от работы Деяна Станковича, есть хорошие матчи и плохие. Но так во всех командах в течение сезона. Все работают. Но «Спартак» борется за чемпионство в РПЛ. И в Кубке тоже есть шансы на трофей», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков после 15 игр. В следующей встрече внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене.