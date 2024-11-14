Воробьёв: мы гордимся, что в «Локомотиве» играет такой футболист, как Батраков

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился мнением о 19-летнем атакующем полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

«Батраков не удивляет. Он играет и приносит результат. Почему его результативность должна удивлять? Мы только гордимся, что в нашей команде играет такой футболист», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: