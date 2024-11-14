«Рома» объявила о возвращении Раньери, тренер завершил карьеру полгода назад

«Рома» объявила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера команды, который он будет занимать до конца нынешнего сезона. Об этом информирует официальный сайт римского клуба.

Сообщается, что после окончания сезона 73-летний специалист займёт руководящую должность, на которой он будет консультировать владельцев клуба по всем спортивным вопросам. Поиск будущего тренера «Ромы» продолжится в течение следующих месяцев. Раньери также поможет руководству «волков» с выбором специалиста, который станет руководить командой в дальнейшем.

Напомним, по окончании минувшего сезона Раньери объявлял о завершении тренерской карьеры.

Раньери занимал должность главного тренера «Ромы» с 2009 по 2011 год и с марта по июнь 2019 года. Последним местом работы итальянского специалиста является «Кальяри», который он возглавил в январе 2023 года.

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