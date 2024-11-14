Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Австрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Царукян: раньше не смотрел РПЛ, включал видео с Месси, Азаром — и повторял

Игрок «Пари НН» Царукян: раньше не смотрел РПЛ, включал видео с Месси, Азаром — и повторял
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян назвал футболистов, с которых брал пример в детстве.

«Я раньше и не смотрел РПЛ, всё время пропадал на улице, тренировался. Мне даже отец говорил, чтобы я смотрел футбол, повторял за игроками. А я ему отвечал: «Не хочу, буду тренироваться сам, у меня есть на кого смотреть». И включал видео с Роналдиньо, Месси, Азаром, Марадоной. Со всех мировых звёзд футбола понемногу брал. Пробовал их финты, но это было по юношам.

Сейчас тоже это хочется делать, но уже немного другой уровень, подход профессиональнее, не получится проводить столько времени на поле, к сожалению. Хотя можно, конечно, но нужно это контролировать, чтобы не получить травмы. Раньше я по восемь часов тренировался, а сейчас — одна тренировка, и всё. Этого мало, я должен много работать над тем, чтобы меня слушался мяч. База есть, но надо развиваться, если хочу играть где-то в Лиге чемпионов», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Деньги важны, но я хочу кайфовать от футбола». Лидер «Пари НН» творит не только на поле
Эксклюзив
«Деньги важны, но я хочу кайфовать от футбола». Лидер «Пари НН» творит не только на поле
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android