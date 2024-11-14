Игрок «Пари НН» Царукян: раньше не смотрел РПЛ, включал видео с Месси, Азаром — и повторял

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян назвал футболистов, с которых брал пример в детстве.

«Я раньше и не смотрел РПЛ, всё время пропадал на улице, тренировался. Мне даже отец говорил, чтобы я смотрел футбол, повторял за игроками. А я ему отвечал: «Не хочу, буду тренироваться сам, у меня есть на кого смотреть». И включал видео с Роналдиньо, Месси, Азаром, Марадоной. Со всех мировых звёзд футбола понемногу брал. Пробовал их финты, но это было по юношам.

Сейчас тоже это хочется делать, но уже немного другой уровень, подход профессиональнее, не получится проводить столько времени на поле, к сожалению. Хотя можно, конечно, но нужно это контролировать, чтобы не получить травмы. Раньше я по восемь часов тренировался, а сейчас — одна тренировка, и всё. Этого мало, я должен много работать над тем, чтобы меня слушался мяч. База есть, но надо развиваться, если хочу играть где-то в Лиге чемпионов», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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