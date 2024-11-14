Нигматуллин: в матче с Брунеем не надо думать о рекордах, нужно порадовать фанатов игрой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о товарищеском матче российской национальной команды с Брунеем, который состоится в пятницу, 15 ноября.

«Помню, как играл за сборную России в официальных встречах с карликовыми странами. По-моему, это были Фареры и Лихтенштейн, которых мы обыграли с минимальным счётом. Не имеет никакого смысла говорить, сколько мы забьём Брунею: 10 или 20. Конечно, матч тренировочный и футболисты при полном стадионе выйдут получать удовольствие. Мне кажется, не нужно думать о рекордах, надо порадовать болельщиков красивой игрой», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Как сборная России играет при Карпине: