Мбаппе открыто сказал партнёрам по сборной о желании сосредоточиться на «Реале» — L’Équipe

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе во время сентябрьской международной паузы открыто признался партнёрам по национальной команде, что он хочет сосредоточиться на выступлениях за «сливочных» в ближайшие месяцы. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, 25-летний футболист изначально не намеревался приезжать в расположение сборной в сентябре. Мбаппе объяснил своё решение тем, что хочет набрать необходимую физическую форму, поскольку нацелен на завоевание индивидуальных призов, а также трофеев в составе «Реала».

Мбаппе не был вызван в национальную команду на октябрьские и ноябрьские матчи Лиги наций.

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: