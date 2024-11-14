В «Барселоне» отреагировали на слухи об интересе клуба к Холанду и Дьёкерешу

Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на информацию, что сине-гранатовые проявляют интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду и форварду «Спортинга» Виктору Дьёкерешу.

«Сначала мы должны понять, является ли Холанд тем футболистом, которого мы хотим видеть в будущем. Сейчас мы этого не знаем. На текущий момент нам не нужен новый форвард, ведь у нас есть Левандовски. У нас нет планов, связанных с новым нападающим. Это не приоритет.

Дьёкереш — хороший игрок. Он уже давно забивает голы в Португалии. Нам известно о нём, как и о других, но сейчас это [трансфер Дьёкереша] не является для нас приоритетом. Я приму решение, когда придёт время», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

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