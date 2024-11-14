Агкацев: вратарь Брунея пропустит матч из-за свадьбы? Я бы однозначно приехал в сборную

Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о причине, из-за которой голкипер брунейской национальной команды пропустит матч с Россией.

— Вратарь брунея пропустит матч из-за свадьбы.

— Я бы однозначно приехал в сборную в таком случае, — передает слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с Брунеем завтра, 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сирией. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск.

Как сборная России играет при Карпине: