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Агкацев: вратарь Брунея пропустит матч из-за свадьбы? Я бы однозначно приехал в сборную

Агкацев: вратарь Брунея пропустит матч из-за свадьбы? Я бы однозначно приехал в сборную
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Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о причине, из-за которой голкипер брунейской национальной команды пропустит матч с Россией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вратарь брунея пропустит матч из-за свадьбы.
— Я бы однозначно приехал в сборную в таком случае, — передает слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с Брунеем завтра, 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сирией. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск.

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