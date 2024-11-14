Валерий Карпин не стал отвечать, кто будет капитаном сборной России в матче с Брунеем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал называть капитана национальной команды на товарищеский матч с Брунеем.

«Кто будет капитаном, как обычно, завтра увидите» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится завтра, 15 ноября, на стадионе футбольного клуба «Краснодар». Игра начнётся в 19:00 мск и станет предпоследней для национальной команды в 2024 году. 19 ноября в Волгограде сборная России проведёт товарищеский матч с командой Сирии и вернётся на футбольное поле не раньше марта 2025 года. Игра с Сирией начнётся в 19:30 мск.