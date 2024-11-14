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Валерий Карпин не стал отвечать, кто будет капитаном сборной России в матче с Брунеем

Валерий Карпин не стал отвечать, кто будет капитаном сборной России в матче с Брунеем
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал называть капитана национальной команды на товарищеский матч с Брунеем.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кто будет капитаном, как обычно, завтра увидите» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится завтра, 15 ноября, на стадионе футбольного клуба «Краснодар». Игра начнётся в 19:00 мск и станет предпоследней для национальной команды в 2024 году. 19 ноября в Волгограде сборная России проведёт товарищеский матч с командой Сирии и вернётся на футбольное поле не раньше марта 2025 года. Игра с Сирией начнётся в 19:30 мск.

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