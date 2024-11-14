Карпин сообщил, что участие Дивеева в матче сборной России с Брунеем под сомнением

Защитник сборной России Игорь Дивеев может пропустить товарищеский матч с Брунеем. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Всё хорошо, все живы, здоровы. Тюкавин и Миранчук тренировались после паузы. Единственный под сомнением — Дивеев» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится завтра, 15 ноября, на стадионе футбольного клуба «Краснодар». Игра начнётся в 19:00 мск и станет предпоследней для национальной команды в 2024 году. 19 ноября в Волгограде сборная России проведёт товарищеский матч с командой Сирии и вернётся на футбольное поле не раньше марта 2025 года. Игра с Сирией начнётся в 19:30 мск.