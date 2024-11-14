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Вратарь «Краснодара» Агкацев: давно мечтал оказаться в сборной России

Вратарь «Краснодара» Агкацев: давно мечтал оказаться в сборной России
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением от вызова в сборную России на учебно-тренировочный сбор национальной команды, который стартовал 10 ноября. Сборная России в рамках такого сбора сыграет с Брунеем и Сирией.

«Это большая радость находиться в сборной, давно мечтал. Жду игру на родном стадионе. Завтра будет праздник футбола и полный стадион», — передает слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч между сборной Россией и Брунеем состоится завтра, 15 ноября, в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований.

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