Вратарь «Краснодара» Агкацев: давно мечтал оказаться в сборной России

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением от вызова в сборную России на учебно-тренировочный сбор национальной команды, который стартовал 10 ноября. Сборная России в рамках такого сбора сыграет с Брунеем и Сирией.

«Это большая радость находиться в сборной, давно мечтал. Жду игру на родном стадионе. Завтра будет праздник футбола и полный стадион», — передает слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч между сборной Россией и Брунеем состоится завтра, 15 ноября, в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований.

Как сборная России играет при Карпине: