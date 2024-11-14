Валерий Карпин рассказал, что знает о сборной Брунея перед матчем с Россией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что знает о брунейской национальной команде в преддверии очного матча команд.

«Подготовиться было труднее, чем с другими. Они поменяли тренера, без понятия, как они будут играть. Нас это не заботит, мы отталкиваемся от себя. Попытались собрать какую-то информацию, но больше по этому тренеру-бразильцу. Он чаще играет в четыре защитника», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с Брунеем завтра, 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сирией. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск.

Как сборная России играет при Карпине: