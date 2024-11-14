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Агкацев: была бы красивая история, если Сафонов приехал в Краснодар и сыграл за сборную

Агкацев: была бы красивая история, если Сафонов приехал в Краснодар и сыграл за сборную
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что был бы рад, если бы вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов смог принять участие в ноябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды и сыграть с Брунеем. Матч состоится завтра 15 ноября, в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск.

«Была бы красивая история, если бы и Сафонов сыграл, но получилось так. Мы общались с Матвеем. Он сказал, что очень хочет приехать и сыграть. Но он не приехал, к сожалению», — передает слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований.

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