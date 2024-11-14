Карпин — о составе Брунея: мы тоже вызывали дебютантов в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что команда Брунея сыграет не основным составом в очном товарищеском матче.

— У Брунея не все приехали. Нет желания забить полную авоську?

— Многие слышат то, что хотят. По нашей информации, пять-шесть человек нет, они не доехали. Возможно, будет столько же дебютантов. Пресса пишет, что не будет основных. Но основы в принципе нет. Ничего сверхъестественного в этом нет.

Мы тоже вызывали дебютантов за эти два года. Тогда можно сказать, что у нас тоже не доехали — Сафонова и Головина нет. Даже если бы они приехали основным составом, мы бы хотели забить много и не пропустить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Как сборная России играет при Карпине: