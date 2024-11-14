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Карпин — о составе Брунея: мы тоже вызывали дебютантов в сборную России

Карпин — о составе Брунея: мы тоже вызывали дебютантов в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что команда Брунея сыграет не основным составом в очном товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— У Брунея не все приехали. Нет желания забить полную авоську?
— Многие слышат то, что хотят. По нашей информации, пять-шесть человек нет, они не доехали. Возможно, будет столько же дебютантов. Пресса пишет, что не будет основных. Но основы в принципе нет. Ничего сверхъестественного в этом нет.

Мы тоже вызывали дебютантов за эти два года. Тогда можно сказать, что у нас тоже не доехали — Сафонова и Головина нет. Даже если бы они приехали основным составом, мы бы хотели забить много и не пропустить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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