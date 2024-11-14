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Карпин предложил, как Дзюбе и Кержакову решить, кто лучший бомбардир сборной России

Карпин предложил, как Дзюбе и Кержакову решить, кто лучший бомбардир сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин предложил форварду «Акрона» Артёму Дзюбе сыграть один на один с нападающим Александром Кержаковым, чтобы определить, кто из них — лучший бомбардир в истории национальной команды.

— Дзюба хочет в сборную, чтобы побить рекорд. Не справедливее ли вызвать их с Кержаковым, чтобы они в честной борьбе всё решили?
— Пусть они один на один выйдут. Кто кого обыграет, тот и будет лучшим бомбардиром, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В активе Кержакова и Дзюбы по 30 мячей в составе сборной России. Кержакову для этой цифры потребовалось 90 матчей, Дзюбе — 55. Артём не играет в национальной команде с Евро-2020.

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