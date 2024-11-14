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Карпин: выпустить Онопко в матче сборной России с Брунеем? Надо заслужить

Карпин: выпустить Онопко в матче сборной России с Брунеем? Надо заслужить
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил идею выпустить на поле в товарищеской игре с Брунеем тренера Виктора Онопко, а также высказался о матче легенд между «Спартаком» и «Динамо» памяти Фёдора Черенкова.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если бы меня пригласили отдать дань Черенкову, поехал бы. Но я не мог. С удовольствием отправили бы Онопко на этот матч. Выпустить Онопко на поле в матче с Брунеем, конечно, нереально. Надо заслужить. Виктор Савельевич только вчера себя показал, тем более — проиграли», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч с Брунеем состоится в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск.

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