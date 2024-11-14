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Пименов надеется, что в матче с Брунеем сборная России побьёт рекорд по крупным победам

Пименов надеется, что в матче с Брунеем сборная России побьёт рекорд по крупным победам
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча команды с Брунеем. Он состоится в пятницу, 15 ноября, на стадионе ФК «Краснодар».

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, что сборная России в товарищеском матче с Брунеем сможет побить свой рекорд по крупным победам. Будем болеть за новый рекорд», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра начнётся в 19:00 мск и станет предпоследней для национальной команды в 2024 году. 19 ноября в Волгограде сборная России проведёт товарищеский матч с командой Сирии и вернётся на футбольное поле не раньше марта 2025-го. Игра с Сирией начнётся в 19:30 мск.

Самая крупная победа в истории сборной России состоялась в рамках квалификации к чемпионату Европы 2020 года. 8 июня 2019-го россияне под руководством Станислава Черчесова разгромили Сан-Марино со счётом 9:0.

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