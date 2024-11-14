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Адриано: я — главный нереализованный талант в футболе. Мне нравится это клеймо

Адриано: я — главный нереализованный талант в футболе. Мне нравится это клеймо
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Бывший нападающий «Интера» Адриано Лейте Рибейро рассказал о собственных переживаниях по поводу своего нереализованного таланта. Адриано считался одним из самых одарённых игроков своего поколения, но не смог развить весь свой потенциал.

«Знаете ли вы, каково это — быть обещанием? Я знаю, включая то, что значит быть невыполненным обещанием. Я — главный нереализованный талант в футболе. Мне нравится слово «загубленный». Не только из-за того, как оно звучит, но и потому, что я одержим тем, чтобы тратить свою жизнь впустую. Мне и так хорошо, мне нравится это клеймо. Не употребляю наркотики, как они пытаются доказать, не вовлечён в криминал, хотя мог бы. Не люблю ходить по клубам.

Да, я пью каждый день. Как такие люди, как я, доходят до того, что пьют каждый день? Не люблю давать объяснения другим, но вот одно: быть талантом, который остаётся в долгу, — непросто», — приводит слова Адриано The Players' Tribune.

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