Игрок «Пари НН» Царукян оценил выступление команды в первом круге РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян поделился мнением о выступлении нижегородской команды в первом круге чемпионата России.

«Можно было быть и выше. Теряли очки в играх даже с тем же «Краснодаром», пропуская два в конце. С «Ростовом» упустили победу, на последних минутах назначили пенальти в наши ворота. У меня мышление чемпиона. Хочется быть выше, но хорошо, что не на последних местах. Десятое место — пойдёт», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 15 очков и на текущий момент занимает 10-е место.

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