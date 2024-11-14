Александр Тарханов: у ЦСКА есть всё, чтобы быть наверху, но не вижу плюсов в игре команды

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игровой форме ЦСКА после первого круга Российской Премьер-Лиги.

«Шестое место в РПЛ — это плохо для ЦСКА. Валерий Георгиевич Газзаев постоянно говорит, что ЦСКА должен быть в лидерах. У команды всё есть, чтобы быть наверху таблицы. Теперь очень важно, как пройдёт второй круг. Но пока не вижу каких-то плюсов в игре ЦСКА — команда продолжает выступать так же, как в прошлом сезоне. Не вижу больших изменений после прихода Николича. Единственное — больше стал забивать Дивеев», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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