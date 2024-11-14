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Ролан Гусев: у Матвея Кисляка есть все качества, чтобы вырасти в большого футболиста

Ролан Гусев: у Матвея Кисляка есть все качества, чтобы вырасти в большого футболиста
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Экс-тренер молодёжной команды ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о 19-летнем полузащитнике красно-синих Матвее Кисляке.

«Матвей и в академии, и в молодёжке ЦСКА был одним из лидеров. Я считаю, что у него большое будущее. Главная черта Кисляка — ответственность и в тренировочном процессе, и в игре. Боевой характер. У него есть все качества, чтобы вырасти в большого футболиста», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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