В сборной Сирии рассказали о подготовке к матчу с Россией в Волгограде

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири ответил на вопрос о подготовке национальной команды к товарищескому матчу со сборной России, который состоится 19 ноября.

«Мы уже три дня находимся в Волгограде. Команда тренируется и готовится к матчу с Россией. Сейчас это единственное, на чём мы сфокусированы, поэтому нам пока не удалось погулять по Волгограду. Думаю, мы сделаем это уже после игры», — приводит слова Амири Metaratings.

Матч сборной России с Сирией пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

В пятницу, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Брунеем. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Как сборная России играет при Карпине: