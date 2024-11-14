Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Австрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Царукян: когда Гончаренко пришёл в «Пари НН», подумал: хоть бы я всё время играл

Царукян: когда Гончаренко пришёл в «Пари НН», подумал: хоть бы я всё время играл
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал о своих мыслях после того, как команду возглавил Виктор Гончаренко. 47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» 9 октября.

«Подумал: хоть бы сейчас я всё время играл, хоть бы мне доверяли (смеётся). Из тех тренеров, при ком я стал более-менее получать время, у Гончаренко мне нравится философия. Везде об этом говорю — что он внушает нам играть смелее и не бояться. Его фраза — мяч не горячий. Надо рисковать, это то, что я люблю и делаю. А если тренер придёт и скажет, чтобы мы играли спокойнее и выбивали мяч, такое я принять не смогу», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов
«Деньги важны, но я хочу кайфовать от футбола». Лидер «Пари НН» творит не только на поле
Эксклюзив
«Деньги важны, но я хочу кайфовать от футбола». Лидер «Пари НН» творит не только на поле

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android