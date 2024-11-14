Царукян: когда Гончаренко пришёл в «Пари НН», подумал: хоть бы я всё время играл

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал о своих мыслях после того, как команду возглавил Виктор Гончаренко. 47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» 9 октября.

«Подумал: хоть бы сейчас я всё время играл, хоть бы мне доверяли (смеётся). Из тех тренеров, при ком я стал более-менее получать время, у Гончаренко мне нравится философия. Везде об этом говорю — что он внушает нам играть смелее и не бояться. Его фраза — мяч не горячий. Надо рисковать, это то, что я люблю и делаю. А если тренер придёт и скажет, чтобы мы играли спокойнее и выбивали мяч, такое я принять не смогу», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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