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Александр Мостовой: вариант со стажировкой в Испании я исключил

Александр Мостовой: вариант со стажировкой в Испании я исключил
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Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал о вариантах для дальнейшей стажировки.

«Буду ли стажироваться где-нибудь после «Динамо»? «Алавес»? Да, мне из Испании многие звонили. Родная «Сельта» тоже предлагала. Многие предлагали. Но в связи с тем, что не можем мы часто находиться за границей, летать, я эти варианты исключил.

А так мне постоянно говорят, что я могу приехать, куда захочу. Тем более что фамилия Мостовой в Испании общеизвестна. Мы посмотрим ещё, времени много, сейчас пауза начнётся. Мне интересно походить где-нибудь ещё, посмотреть. Так что где-то ещё я точно похожу», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, Александр Мостовой выступал в составе «Сельты» с 1996 по 2004 год. За этот период он принял участие в 285 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 36 результативными передачами. В составе «Спартака» российский футболист провёл 142 матча во всех соревнованиях, в которых забил 48 голов и сделал две результативные передачи.

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