Ананко: не надо спекулировать об уровне соперников, страна должна видеть, что сборная есть

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Ананко отреагировал на критику соперников сборной России по товарищеским матчам в ноябре. Ими станут команды Брунея и Сирии. Матчи состоятся 15 и 19 ноября, соответственно, и станут последними для сборной в 2024 году.

«Сейчас не надо спекулировать об уровне соперников. Мы находимся в такой ситуации, что играем с теми, кто соглашается. Сборную надо собирать, сборная должна играть. Страна должна видеть, что национальная команда есть. Надо выходить на все матчи и отдаваться полностью, чтобы не было критики», — сказал Ананко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.