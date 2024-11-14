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Аленичев: Батраков сейчас показывает сотую часть того, что показывал Черенков

Аленичев: Батраков сейчас показывает сотую часть того, что показывал Черенков
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Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о сравнении атакующего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова с бывшим полузащитником красно-белых Фёдором Черенковым.

«Алексея сравнивают с Фёдором Фёдоровичем? Послушайте, Батраков сейчас показывает 1/100 часть того, что показывал Черенков. Алексей молодец, мне нравится футбол, который он показывает. Батраков – талантливый футболист, но его талант ещё нужно раскрыть», – приводит слова Аленичева «РБ Спорт».

Вчера, 13 ноября, прошёл матч легенд между ветеранами «Спартака» и московского «Динамо», посвящённый памяти Черенкова. Бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 2:1. На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Роман Павлюченко с передачи Егора Титова. На 25-й минуте отличился игрок «Динамо» Александр Сапета. На 72-й минуте забил защитник «Динамо» Юрий Жирков.

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