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Eurosport: Алонсо ищет более амбициозный клуб, чем «Байер», приоритет — «Реал» и «Бавария»

Eurosport: Алонсо ищет более амбициозный клуб, чем «Байер», приоритет — «Реал» и «Бавария»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо принял решение покинуть леверкузенский клуб по окончании нынешнего сезона, несмотря на наличие контракта, рассчитанного до лета 2026 года. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Eurosport.

По информации источника, основная причина, из-за которой испанский специалист намерен покинуть «Байер», заключается в том, что он хочет руководить более амбициозным спортивным проектом и регулярно участвовать в еврокубках.

Подчёркивается, что на текущий момент Алонсо рассматривает два варианта для продолжения карьеры. Приоритет отдаётся мадридскому «Реалу», президент которого Флорентино Перес крайне заинтересован в приглашении 42-летнего тренера. Однако Алонсо не исключает вариант с «Баварией», также проявляющей интерес к нему.

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