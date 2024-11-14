Дмитрий Булыкин: не хочется, чтобы в матче Россия — Бруней счёт был очень крупным

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о товарищеском матче российской национальной команды с Брунеем, который состоится в пятницу, 15 ноября.

«Не знаю, какую тактику выберет Карпин на матч с Брунеем. Но я сначала выпустил бы хороших футболистов, которые сделали бы счёт, а уже во втором тайме дал бы поиграть ближайшему резерву, чтобы они посмотрели и попробовали себя. Мне кажется, так и будет. Второй состав сборной России тоже можно сразу ставить, но лучше сначала дать сыграть основе. Не зря же они приезжают в национальную команду.

Сможет ли сборная России забить много? Если учесть, что это сборная Брунея, где не все футболисты основные, наша команда может выиграть с хорошим, крупным счётом. Конечно, не хочется, чтобы счёт был очень крупным. Не уверен, что футболисты сборной России думают о том, как поставить новый рекорд по крупным победам. Все думают, как хорошо сыграть и забить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Как сборная России играет при Карпине: