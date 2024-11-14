Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: не хочется, чтобы в матче Россия — Бруней счёт был очень крупным

Дмитрий Булыкин: не хочется, чтобы в матче Россия — Бруней счёт был очень крупным
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о товарищеском матче российской национальной команды с Брунеем, который состоится в пятницу, 15 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не знаю, какую тактику выберет Карпин на матч с Брунеем. Но я сначала выпустил бы хороших футболистов, которые сделали бы счёт, а уже во втором тайме дал бы поиграть ближайшему резерву, чтобы они посмотрели и попробовали себя. Мне кажется, так и будет. Второй состав сборной России тоже можно сразу ставить, но лучше сначала дать сыграть основе. Не зря же они приезжают в национальную команду.

Сможет ли сборная России забить много? Если учесть, что это сборная Брунея, где не все футболисты основные, наша команда может выиграть с хорошим, крупным счётом. Конечно, не хочется, чтобы счёт был очень крупным. Не уверен, что футболисты сборной России думают о том, как поставить новый рекорд по крупным победам. Все думают, как хорошо сыграть и забить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android