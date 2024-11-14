Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Израиль: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнется в 22:45

Франция — Израиль: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Франции и Израиля. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх туров группового этапа сборная Франции набрала девять очков и занимает второе место. Израиль не заработал ни одного очка и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет квартет 2 сборная Италии, набравшая 10 очков после четырёх туров. На третьей строчке располагается бельгийская национальная команда с четырьмя очками.

Материалы по теме
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android