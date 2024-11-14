Франция — Израиль: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Франции и Израиля. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров группового этапа сборная Франции набрала девять очков и занимает второе место. Израиль не заработал ни одного очка и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет квартет 2 сборная Италии, набравшая 10 очков после четырёх туров. На третьей строчке располагается бельгийская национальная команда с четырьмя очками.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: