Ширко: в «Спартаке» пока нет лидера, который сплотил бы команду и потащил за собой

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился мнением о лидерах среди игроков московской команды

— Кто для вас лидер в нынешнем «Спартаке»? Есть ли такой сейчас в команде?

— Конечно, можно называть фамилии. Но мне кажется, что именно лидера, который сплотил бы команду и потащил за собой, наверное, пока нет. Кто-то в разное время это делает, в разные матчи. Но того, кто стабильно это будет делать, пока нет.

— Кто им может стать?

— Хотелось, чтобы лидерами были наши ребята, которые испытывают симпатию к «Спартаку» и приносят пользу. Хотя это могут делать и иностранцы. Всё равно, кто за собой поведёт команду. Главное, чтобы «Спартак» вернулся к своим когда-то забытым целям и к игре, — сказал Ширко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.