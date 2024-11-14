Александр Тарханов: «Ахмат» всё равно выберется из текущей ситуации, у команды есть игра

Отечественный тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Ахмата».

«В «Ахмате» была небольшая тренерская чехарда. Когда Ташуев работал в клубе в первый раз, ему надо было довериться. Не думаю, что с ним команда была бы в такой ситуации, но был один тренер, а потом — второй. Каждый наставник работает по-своему, и из-за этого нужно менять футболистов. Но я смотрел игру «Ахмата» с «Зенитом» и не сказал бы, что грозненцы играют плохо. Команде не хватает мастерства в реализации голевых моментов.

Грозненцы во втором тайме с «Зенитом» имели огромное преимущество, а в матче с «Факелом», я думал, они их разорвут. Но тогда Адамов не забил в пустые с линии вратарской и Садулаев не реализовал свои хорошие моменты. В таких встречах нужно всё выжимать, но не выжали и пропустили в концовке. Уже пропустили второй, когда побежали отыгрываться. «Ахмат» всё равно должен выбраться из текущей ситуации, ведь есть игра», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.