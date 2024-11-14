Игрок «Пари НН» Царукян рассказал, как научился играть на фортепиано без преподавателя

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, как он научился играть на фортепиано без помощи преподавателя.

«Я дилетант в этом, но если есть желание, то можно всё сделать. Очень хотел начать играть, включал на YouTube композицию, которая мне нравится и которую хочу выучить, там идут цветные клавиши, я ставлю на паузу и запоминаю. У меня развивается мышечная и визуальная память. Нот я не знаю. Как-то сел учить, но это сложно, надо чуть больше времени и желания. Пока идёт так, не хочу ничего менять», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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