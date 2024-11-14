Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Царукян рассказал, как научился играть на фортепиано без преподавателя

Игрок «Пари НН» Царукян рассказал, как научился играть на фортепиано без преподавателя
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, как он научился играть на фортепиано без помощи преподавателя.

«Я дилетант в этом, но если есть желание, то можно всё сделать. Очень хотел начать играть, включал на YouTube композицию, которая мне нравится и которую хочу выучить, там идут цветные клавиши, я ставлю на паузу и запоминаю. У меня развивается мышечная и визуальная память. Нот я не знаю. Как-то сел учить, но это сложно, надо чуть больше времени и желания. Пока идёт так, не хочу ничего менять», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Деньги важны, но я хочу кайфовать от футбола». Лидер «Пари НН» творит не только на поле
Эксклюзив
«Деньги важны, но я хочу кайфовать от футбола». Лидер «Пари НН» творит не только на поле
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android