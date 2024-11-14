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Полузащитник «Пари НН» Царукян: благодарен Юрану, что позвал меня в Премьер-Лигу

Полузащитник «Пари НН» Царукян: благодарен Юрану, что позвал меня в Премьер-Лигу
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян поделился мнением о тренере Сергее Юране.

«Юран был достаточно требовательным, любил дисциплину практически во всём. Благодарен ему за то, что он позвал меня в Премьер-Лигу. Отношения были рабочие. Я трудился и старался приносить максимальную пользу команде», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Последним местом работы Сергея Юрана был «Пари Нижний Новгород». Юран тренировал команду с апреля 2023-го по апрель 2024-го. До нижегородской команды Юран работал в таких клубах, как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Сибирь».

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