Сборная Казахстана под руководством Черчесова потерпела четвёртое поражение подряд

Сборная Казахстана проиграла Австрии со счётом 0:2 в матче 5-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА. Таким образом, команда Казахстана под руководством Черчесова потерпела четвёртое поражение подряд.

До этого матча Казахстан дважды проиграл Словении (0:1 и 0:3) и уступил Австрии (0:4).

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер. На 23-й минуте защитник хозяев Александр Марочкин получил красную карточку. На 25-й минуте нападающий Михаэль Грегорич укрепил преимущество гостей.

После пяти матчей группового этапа сборная Казахстана набрала одно очко и занимает четвёртое место в квартете 3 Лиги В. Австрия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.