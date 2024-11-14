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Сборная Казахстана под руководством Черчесова потерпела четвёртое поражение подряд

Сборная Казахстана под руководством Черчесова потерпела четвёртое поражение подряд
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Сборная Казахстана проиграла Австрии со счётом 0:2 в матче 5-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА. Таким образом, команда Казахстана под руководством Черчесова потерпела четвёртое поражение подряд.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 2
Австрия
0:1 Баумгартнер – 15'     0:2 Грегорич – 25'    
Удаления: Марочкин – 23' / нет

До этого матча Казахстан дважды проиграл Словении (0:1 и 0:3) и уступил Австрии (0:4).

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер. На 23-й минуте защитник хозяев Александр Марочкин получил красную карточку. На 25-й минуте нападающий Михаэль Грегорич укрепил преимущество гостей.

После пяти матчей группового этапа сборная Казахстана набрала одно очко и занимает четвёртое место в квартете 3 Лиги В. Австрия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.

Турнирная таблица Лиги наций
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