Полузащитник «Пари НН» Царукян рассказал, что знал о Гончаренко до прихода в клуб

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, что знал о тренере Викторе Гончаренко до его прихода в нижегородский клуб. 47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» 9 октября.

— Что ты знал о Гончаренко до встречи?

— Про победу ЦСКА над «Реалом». Я вроде даже смотрел этот матч, когда Чалов забивал левой на замахе, — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Гончаренко заменил на этой должности Сашу Илича, который был уволен 5 октября.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.