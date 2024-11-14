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Полузащитник «Пари НН» Царукян рассказал, что знал о Гончаренко до прихода в клуб

Полузащитник «Пари НН» Царукян рассказал, что знал о Гончаренко до прихода в клуб
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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, что знал о тренере Викторе Гончаренко до его прихода в нижегородский клуб. 47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» 9 октября.

— Что ты знал о Гончаренко до встречи?
— Про победу ЦСКА над «Реалом». Я вроде даже смотрел этот матч, когда Чалов забивал левой на замахе, — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Гончаренко заменил на этой должности Сашу Илича, который был уволен 5 октября.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.

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