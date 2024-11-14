Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Царукян: многие хотят быть на моём месте, но моя мечта — Лига чемпионов

Игрок «Пари НН» Царукян: многие хотят быть на моём месте, но моя мечта — Лига чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, как для него важно иметь регулярную игровую практику.

— Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что клуб получал по тебе предложения от других клубов, но ты нужен «Пари НН». Приятно слышать такие слова?
— Да, приятно, когда ты нужен клубу, но я просто хочу играть в футбол. Когда я не играю, а команда побеждает, конечно, я рад за неё, но хочется приносить пользу. Чувствую, что могу быть полезен команде, но если не играю, это меня убивает. Расстраиваюсь из-за этого, начинаю злиться. Время идёт, а я на месте стою. Да, я продвинулся, перешёл из Первой лиги. Многие мечтают об этом, хотят быть на моём месте, но для меня это только начало. Моя мечта — играть в Лиге чемпионов, доминировать. Понятно, это всё тяжело, но почему нет? Жизнь одна, надо брать из неё максимум, — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Деньги важны, но я хочу кайфовать от футбола». Лидер «Пари НН» творит не только на поле
Эксклюзив
«Деньги важны, но я хочу кайфовать от футбола». Лидер «Пари НН» творит не только на поле
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android