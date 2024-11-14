Игрок «Пари НН» Царукян: многие хотят быть на моём месте, но моя мечта — Лига чемпионов

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, как для него важно иметь регулярную игровую практику.

— Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что клуб получал по тебе предложения от других клубов, но ты нужен «Пари НН». Приятно слышать такие слова?

— Да, приятно, когда ты нужен клубу, но я просто хочу играть в футбол. Когда я не играю, а команда побеждает, конечно, я рад за неё, но хочется приносить пользу. Чувствую, что могу быть полезен команде, но если не играю, это меня убивает. Расстраиваюсь из-за этого, начинаю злиться. Время идёт, а я на месте стою. Да, я продвинулся, перешёл из Первой лиги. Многие мечтают об этом, хотят быть на моём месте, но для меня это только начало. Моя мечта — играть в Лиге чемпионов, доминировать. Понятно, это всё тяжело, но почему нет? Жизнь одна, надо брать из неё максимум, — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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