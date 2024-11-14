Сергей Кирьяков назвал «Крылья Советов» и «Ростов» разочарованием первого круга РПЛ

Бывший российской футболист Сергей Кирьяков поделился мнением об игре «Крыльев Советов» и «Ростова» в первом круге РПЛ.

«Однозначно «Крылья Советов» являются разочарованием в этом сезоне РПЛ. Это первое, что приходит на ум. У них интересная и самобытная команда, откуда ушло много игроков. Но пропали задор и кураж, которые настраивали команду на положительный лад. «Крылья» могли спокойно компенсировать эти потери, но мы видим, насколько тяжело команде, которая уступает одну-две игры. А молодые игроки теряются, чувствуя неуверенность. А также разочаровал «Ростов». Логистика мешает команде полноценно готовиться к матчам.

Интересна борьба не только в верхней части турнирной таблицы, но и в нижней. Около семи-восьми команд претендуют на то, чтобы вылететь из РПЛ. Поэтому таблица РПЛ разделилась ровно наполовину: первая шестёрка оторвалась от всех остальных, потом идут «Рубин» и «Ростов», а остальные борются за выживание», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.