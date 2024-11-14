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Заза Джанашия: кроме результатов и развития молодёжи у «Локомотива» появился характер

Заза Джанашия: кроме результатов и развития молодёжи у «Локомотива» появился характер
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия оценил результаты железнодорожников после первого круга РПЛ. Команда набрала 34 очка и занимает третье место.

«Первый круг РПЛ в исполнении «Локомотива» оценил бы на «хорошо». Последняя игра с «Факелом» была тяжёлая, но не всегда победу можно одержать легко. Обе команды боролись, но по итогу для нас всё закончилось прекрасно. Кроме хорошего результата «Локомотива» и отличного развития молодёжи, я увидел в команде характер. Взять опять же последний матч, где команда пропустила на последних минутах, но на характере заработала чистейший пенальти и вырвала победу. Многие другие клубы могли плюнуть и согласились на ничью, но футболисты «Локомотива» поняли, что могут бороться и выиграли. Это очень здорово», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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