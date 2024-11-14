Бельгия — Италия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 5-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Бельгии и Италии. Команды будут играть на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия и Бельгия уже встречались в 3-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась вничью со счётом 2:2. В целом у Италии по итогам четырёх туров три победы и одна ничья (10 очков). Бельгия одержала одну победу, один раз сыграла вничью и дважды проиграла (четыре очка).