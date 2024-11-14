Салах рассказал о личных амбициях на текущий сезон

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о личных амбициях на текущий сезон.

«Выиграть всё. Я так усердно работаю каждый день, поэтому мне ненавистна мысль, что кто-то считает нас аутсайдерами. Нет, у нас невероятная команда — одна из лучших в мире. На каждой позиции можно найти футболистов, входящих в тройку лучших в мире. Этот город и этот клуб всегда должны бороться за всё», — сказал Салах в видео на официальном YouTube-канале «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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