Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах рассказал о личных амбициях на текущий сезон

Салах рассказал о личных амбициях на текущий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о личных амбициях на текущий сезон.

«Выиграть всё. Я так усердно работаю каждый день, поэтому мне ненавистна мысль, что кто-то считает нас аутсайдерами. Нет, у нас невероятная команда — одна из лучших в мире. На каждой позиции можно найти футболистов, входящих в тройку лучших в мире. Этот город и этот клуб всегда должны бороться за всё», — сказал Салах в видео на официальном YouTube-канале «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android