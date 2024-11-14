Адриано — об «Интере»: я избегал выпивки, тренировался как лошадь, но потом срывался

Бывший нападающий «Интера» Адриано Лейте Рибейро поделился историей из своей жизни во время пребывания в миланском клубе. Адриано считался одним из самых одарённых игроков своего поколения, но не смог развить весь свой потенциал.

«Когда я «сбежал» из «Интера» и покинул Италию, я приехал сюда [в фавелы], чтобы спрятаться. Бродил по всему комплексу три дня. Никто меня не нашёл… Итальянская пресса сошла с ума. Полиция Рио даже провела операцию по «моему спасению». Они сказали, что меня похитили. Шутите? Представь, что кто-то собирается причинить мне вред здесь… Мне, ребёнку из фавел.

Нравится мне это или нет, мне нужна была свобода. Я больше не мог этого выносить, постоянно быть начеку из-за камер, куда бы я ни выходил в Италии… Здесь этого нет… Они не понимали, почему я вернулся сюда. Это было не из-за выпивки или женщин, и уж тем более не из-за наркотиков. Это было ради свободы. Это было потому, что я хотел мира. Хотел жить. Хотел снова стать человеком. Хоть немного. Это чёртова правда.

Я пытался сделать то, что они хотели. Торговался с Роберто Манчини. Плакал на плече Моратти. Но не мог сделать то, что они просили. Я оставался в форме несколько недель, избегал выпивки, тренировался как лошадь, но всегда был рецидив. Снова и снова. Все ругали меня. Я больше не мог этого выносить.

Люди говорили много дерьма, потому что им было стыдно. «Ого, Адриано перестал зарабатывать € 7 млн. Он что, отдал всё ради этого дерьма? Это то, что я слышал чаще всего. Но они не знают, почему я это сделал. Я сделал это, потому что мне было плохо. Мне нужно было моё пространство, чтобы делать то, что я хотел делать», — приводит слова Адриано The Players' Tribune.