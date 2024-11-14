«Манчестер Юнайтед» может купить хавбека загребского «Динамо» зимой — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 21-летнему атакующему полузащитнику загребского «Динамо» Мартину Батурине. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» могут приобрести хорватского футболиста грядущей зимой. Подчёркивается, что скауты английского клуба неоднократно наблюдали за полузащитником. «Динамо» может потребовать у «Манчестер Юнайтед» € 20 млн за переход Батурины.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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