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Радченко — о матче памяти Черенкова: очень здорово было, прям так нахлынуло

Радченко — о матче памяти Черенкова: очень здорово было, прям так нахлынуло
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от матча, организованного РФС, между легендами «Спартака» и московского «Динамо» памяти Фёдора Черенкова.«Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 2:1.

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Легенды Спартака
Окончен
1 : 2
Легенды Динамо
1:0 Павлюченко – 15'     1:1 Сапета – 25'     1:2 Жирков – 72'    

«Была очень праздничная обстановка, и воспоминания о Фёдоре Черенкове тоже присутствовали. Организаторы молодцы: перед матчем вывели на два больших экрана детские фотографии Фёдора, девушка спела песню. Очень здорово было, прям так нахлынуло.

Обстановка самая благоприятная, здорово, что сделали такой матч, что эту идею осуществили, ведь это история советского и российского футбола, и, наверное, она больше сделана для молодого поколения", — приводит слова Радченко Metaratings.

На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Роман Павлюченко с передачи Егора Титова. На 25-й минуте отличился игрок «Динамо» Александр Сапета. На 72-й минуте забил защитник «Динамо» Юрий Жирков.

Олег Романцев возглавлял тренерский штаб красно-белых, а во главе динамовской команды выступили Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

Памяти Фёдора Черенкова был снят фильм «Федя. Народный футболист», который вышел в прокат в России 31 октября 2024 года.

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