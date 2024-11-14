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Игрок «Пари НН» Царукян: уход Илича — ожидаемый исход, поражений было больше

Игрок «Пари НН» Царукян: уход Илича — ожидаемый исход, поражений было больше
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян поделился мнением об уходе бывшего главного тренера поволжской команды Саши Илича.

— Думаю, уход Илича — ожидаемый исход. Больше было поражений, зацепили, конечно, очки с конкурентами, что было важно. Как будто было ожидаемо, что произойдёт смена тренера.

— Ты понимаешь, в чём была проблема?
— Опять же, это футбол. Всё непредсказуемо. Можно проиграть три подряд, потом подряд шесть матчей выиграть. Не знаю, по какой именно причине произошла смена тренера. Может быть, подход не устраивал. Сейчас, повторюсь, нам объясняют не бояться играть. Можно психологически донести, у нас же две руки, две ноги, кто-то проходил сильные академии, все обученные. Просто надо настроить, и команда попрёт», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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