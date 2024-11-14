«Реал» проявляет интерес сразу к трём защитникам «Спортинга» — Record

Мадридский «Реал» следит за тремя защитниками «Спортинга»: Гонсалу Инасиу, Усманом Диоманде и Зено Дебастом. Об этом сообщает Record.

По информации источника, «Королевский клуб» хочет усилить линию обороны после того, как центральный защитник «Реала» Эдер Милитао травмировал крестообразные связки и выбыл до конца нынешнего сезона.

Контракты 23-летнего Инасиу и 20-летнего Диоманде заключены со «Спортингом» до лета 2027 года. Трудовое соглашение 21-летнего Дебаста рассчитано до лета 2029 года.

После 12 матчей испанской Примеры мадридский клуб набрал 27 очков и на текущий момент занимает второе место.

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