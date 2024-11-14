Тихонов раскритиковал РФС за оплату всех расходов сборной Брунея

Бывший президент союза биатлонистов России Александр Тихонов раскритиковал РФС после информации о том, что организация оплатила все расходы команды Брунея в рамках подготовки к товарищескому матчу с отечественной национальной командой. Матч с Брунеем состоится в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск.

«Глава Федерации футбола Брунея сказал, что РФС оплатил всю поездку, а они не потратили ни доллара? Естественно! Лучше бы РФС нашим юным футболистам оплатил трусы и майки. Но у всего РФС на большее ума не хватит. Я даже не знаю, кто руководит сейчас РФС. Однажды один пришёл, который хотел порядок навести, так его тут же убрали. Вот и весь РФС», — приводит слова Тихонова Legalbet.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.