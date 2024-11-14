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Царукян: когда пришёл в «Пари НН», даже не знал, на каком месте клуб в РПЛ

Царукян: когда пришёл в «Пари НН», даже не знал, на каком месте клуб в РПЛ
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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал о своих эмоциях от переход в нижегородский клуб из «Алании» в начале этого года.

— Ты только приходишь в команду, результаты не очень, все в напряжении. Согласен, не самое благоприятное время для старта карьеры в РПЛ?
— Вообще об этом не думал. Честно, я даже не знал, на каком месте «Пари НН» или кто-то ещё. У меня есть лучший друг, мы с ним сидели у меня дома в отпуске перед зимними сборами, пили чай. Он записывает видео, говорит: «Валер, что ты видишь в 2024 году? Где ты будешь?». А я тогда в «Алании» ещё был, на сборы собирался. Ни о каком интересе к себе ещё не слышал. Говорю на видео: «Вижу себя в Премьер-Лиге, я не просто там нахожусь, а играю и забиваю. Я вожу большие команды». Так и получилось. Всегда говорил, что мысли материальны, нужно верить в себя и свои возможности. Поэтому когда переходил в «Пари НН», мне было без разницы, на каком месте клуб, я просто хотел играть в футбол и получать удовольствие, забивать голы и праздновать их.

Конечно, идеально, когда ты идёшь всё время в тройке, получаешь большие деньги, играешь и ни в чём себе не отказываешь. Но всему своё время,— сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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